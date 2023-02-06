«Горзеленхоз» Уфы закупит рассаду на 51,2 млн рублей

МБУ «Горзеленхоз» Уфы по итогам аукциона заключило контракт на поставку рассады цветов с ООО «Регион-сервис», сообщается на сайте госзакупок. Стоимость контракта составила 51,26 млн руб. (на 260 тыс. дешевле начальной цены, 51,82 млн руб.), его профинансируют за счет субсидий из бюджета города.

По условиям контракта, поставщик обязан с 1 мая по 5 июня доставить 1,23 млн цветов — петунии, алиссум, тегетис, сальвия, виола и другие.

ООО «Регион-сервис», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в марте 2010 года в селе Месягутово Дуванского района. Компания занимается деятельностью туристических агентств. Владельцем является Роберт Закоян. В 2021 году выручка составила 14,96 млн руб., чистая прибыль — 2,74 млн руб. В 2022 году компания заключила 13 госконтрактов на общую сумму 56,6 млн руб.

Майя Иванова

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