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Невинномысский радиаторный завод на треть нарастит выпуск продукции в 2023 году

В текущем году «Невинномысский радиаторный завод» планирует увеличить производство секций радиаторов с 3 млн единиц до 4 млн единиц, сообщает пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи Ставрополья.

Увеличение показателей обусловлено модернизацией предприятий, реализованной в прошлом году. Благодаря новому цеху обработки и сборки, производственная мощность завода возросла до 5 млн единиц секций радиаторов в год. В будущем планируется оборудовать литейный цех новыми печами.

«На данный момент производство «Невинномысского радиаторного завода» составляет более 10% российского рынка радиаторов», — сообщает пресс-служба минпромсвязи региона.

Также отмечено, что завод занимает 4 место в России по объемам производства среди аналогичных предприятий страны.

Анастасия Назарова

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