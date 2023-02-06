Певца Радика Юльякшина вызывали на допрос в СКР

Второй отдел по расследованию особо важных дел республиканского управления СКР вызывал для дачи показаний в качестве свидетеля известного певца Радика Юльякшина, выступающего под псевдонимом Элвин Грей. Telegram-канал Mash Batash опубликовал видеозапись, на которой музыканту пытались вручить повестку в уфимском аэропорту, но он ее не взял. Певец позже прокомментировал СМИ, что явится в СКР. По его словам, речь допрос касался уголовного дела о взятках сотрудникам ГИБДД. По версии следствия, с 2016 года сотрудники ведомства за деньги помогали людям без экзаменов получать водительские удостоверения разных категорий. Одним из фигурантов по нему проходит экс-начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД Башкирии Ильдус Шайбаков.

По данным Mash Batash, супруга Радика Юльякшина якобы получила водительские права не без помощи сотрудников ГИБДД. «Я думаю, что меня намеренно провоцируют и притягивают “за уши” к этому делу через супругу, чтобы придать делу большой общественный резонанс», — заявил Радик Юльякшин. Он сообщил, что его супруга обучалась в автошколе, вождение сдала с первого раза, правила пришлось сдавать дважды в Сибае.

В пресс-службе регионального управления СКР эту информацию не комментируют.

Влада Шипилова

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