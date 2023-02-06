Больше 200 нарушений по уборке территорий выявили в Удмуртии с начала зимнего сезона

В столице Удмуртии с начала зимнего сезона зарегистрировали 219 нарушений правил благоустройства на придомовых территориях. Как сообщает пресс-служба администрации города, всего за два месяца проверки прошли на 1202 объектах. Особое внимание уделялось состоянию кровель, карнизов и тротуаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Так, 134 нарушения связаны с неочищенными от снега территориями и скользкостью, еще 58 раз выявляли сосульки и снежные навесы на крышах. На 27 объектах снег складировали в непредназначенных для этого местах.

На 208 объектах нарушения устранили управляющие компании и ТСЖ. По остальным ведется административное производство.