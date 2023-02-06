На горнолыжных курортах Сочи впервые с начала зимнего сезона откроют черные трассы

6 февраля на курорте Красная Поляна впервые в зимнем сезоне откроют черные трассы. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

С 9 часов для туристов станут доступны трассы Снежная, Паудэр, Дежавю и Пихтовая. Также курорт откроет десять зеленых трасс, десять синих и пять красных. Кроме того, с 10 часов утра трасса «Восточная» будет открыта полностью.

Открытие самых сложных трасс стало возможным благодаря выпадению осадков. Ранее катание на черных трассах было невозможно из-за недостаточного количества снега. Их открытие с начала зимнего сезона откладывалось несколько раз.

Татьяна Ручкина

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