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На левом берегу Дона в Ростове продается отель «Башня» за 95 млн рублей

Кафе-отель «Башня», находящийся на левом берегу реки Дон в Ростове, выставлен на продажу за 95 млн руб., сообщается в объявлении на сервисе «Авито».

Согласно информации собственников, здание расположено в 200-х метрах от реки, неподалеку от стадиона «Ростов-Арена». Объект имеет площадь 1000 кв. м., участок под отелем оформлен как собственность. Отель имеет собственную парковку. Здание подключено к необходимым коммуникациям. Внутри сохраняются мебель и оборудование.

Причины продажи «Башни» владельцы не указали.

Анастасия Назарова

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