Повредившего ногу рыбака спасли в Удмуртии

В Удмуртии спасатели помогли мужчине, который возвращался с рыбалки в районе Шарканского мыса и повредил ногу. Как сообщает поисково-спасательная служба республики, рыбак не мог самостоятельно передвигаться, а на телефон закончился заряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртии Фото: пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртии

Мужчина находился в месте, где пролегает «тропа здоровья». Здесь он встретил женщину, которая позвонила в единую дежурному-диспетчерскую службу. Прибывшие спасатели оказали помощь мужчине и, уложив на сани, транспортировали до прибывшего автомобиля скорой помощи.