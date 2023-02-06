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Повредившего ногу рыбака спасли в Удмуртии

В Удмуртии спасатели помогли мужчине, который возвращался с рыбалки в районе Шарканского мыса и повредил ногу. Как сообщает поисково-спасательная служба республики, рыбак не мог самостоятельно передвигаться, а на телефон закончился заряд.

Фото: пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртии

Фото: пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртии

Мужчина находился в месте, где пролегает «тропа здоровья». Здесь он встретил женщину, которая позвонила в единую дежурному-диспетчерскую службу. Прибывшие спасатели оказали помощь мужчине и, уложив на сани, транспортировали до прибывшего автомобиля скорой помощи.

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