Около 40% работников Челябинской области испытывают хроническую усталость

Порядка 40% работников Челябинской области страдают от хронической усталости. В их числе преобладают маркетологи и административный персонал, сообщают по итогам совместного опроса соискателей региона HeadHunter и «Сбер Еаптека».

Около 14% респондентов отмечают, что устают от работы в конце каждой недели, 9% — сильно устают в конце года. 6% опрошенных испытывают упадок сил минимум раз в полгода, 3% — каждый месяц. Не испытывают усталости от работы 29% респондентов.

В числе устающих жителей региона около 60% отмечают, что что им сложно уснуть вечером и проснуться утром, 51% фиксируют увеличение тревожности. 49% опрошенных плохо себя чувствуют и ощущают общую подавленность. 46% очень пессимистично смотрят на свое будущее. У 43% усталость проявляется в раздражительности, у 37% — в заметном снижении эффективности, у 31% — в острой чувствительности к критике.

Около 35% опрошенных связывают усталость в длительной работе за компьютером, 33% — с семейными обстоятельствами, 27% — с токсичным поведением начальства. 23% объясняют утомляемость тем, что давно не были в отпуске, 20% — конфликтами в рабочем коллективе. 41% респондентов связывают упадок сил с накопившейся за год усталостью.