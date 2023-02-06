«Известия»: Ассоциацию европейского бизнеса могут признать иноагентом

Минюст проводит проверку Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в которую входят 500 европейских компаний, сообщают «Известия». Ведомство оценит, выполняет ли АЕБ функции иностранного агента. С жалобой в министерство обратилась «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ).

Согласно документам, на которые ссылается издание, Минюст начал изучать бумаги организации 12 января. Закончить проверку должны были к 3 февраля, но в ведомстве сообщили «Известиям», что она пока не завершена. В ОПИ обратили внимание, что АЕБ получает средства из-за рубежа, в том числе от юридических лиц. В ОПИ уверяют, что большинство зарубежных государств и организаций, чьи интересы представляет ассоциация, негативно высказывались в отношении России. В связи с этим организация попросила включить АЕБ в реестр НКО, выполняющих функции иноагента.

«Зарубежные компании исполняют санкции... Но при этом они сохраняют инструменты влияния на нашу внутреннюю политику, решения регуляторов. И главным таким инструментом является АЕБ, которая открыто выступает против нужных государству инициатив, например против легализации параллельного импорта. АЕБ продвигает идеи, которые ущемляют потребительские права граждан»,— утверждает глава ОПИ Олег Павлов.

В Ассоциацию европейского бизнеса входят 500 компаний из Евросоюза. В их числе: Coca-Cola HBC, Henkel, OBI, Nike, Mercedes-Benz, Metro, Procter&Gamble, Bacardi, Bank Credit Suisse. АЕБ также регулярно публикуют статистику российского авторынка. В списке НКО-иноагентов сейчас более 80 организаций, но пока нет ни одного бизнес-объединения.

Лаура Кеффер