Треть всех зарубежных посылок южноуральцы шлют в США

Соединенные Штаты Америки занимают первое место по количеству почтовых отправлений из Челябинской области за рубеж. На их долю приходится 30% посылок южноуральцев, сообщают в пресс-службе «Почты России». Второе место делят Германия и Китай (по 7%), далее в списке Израиль (6%) и Казахстан (4%).

Всего в прошлом году жители региона отправили 28 тыс. международных посылок. 62% экспортных отправлений южноуральцев составили мелкие пакеты до 2 кг. Чаще всего отправляют товары народного потребления и одежду. Значительную часть экспортеров составляет малый и средний бизнес.

Сейчас, по данным почтовой организации, возможность международного посылочного обмена есть со 126 странами.