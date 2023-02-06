Свердловские власти направят 50 млн рублей на установку стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге

Власти Свердловской области выделили 50 млн руб. на установку стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге. Как рассказали в департаменте информационной политики, решение приняли по поручению губернатора Евгения Куйвашева на заседании регионального правительства.

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Напомним, общая стоимость установки стелы составит почти 160 млн руб. Подрядчиком проекта выбрано АО СК «Стройтэк». Работы должны быть выполнены до 10 июня этого года. Стела расположится на углу улиц Николая Никонова и Царской, рядом с парковкой ККТ «Космос».

Екатеринбург получил почетное звание «Город трудовой доблести» летом 2020 года года. Звание присваивается городам, чьи жители внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, обеспечив производство военной и гражданской продукции. Также звание получил Нижний Тагил, где стелу открыли в день 300-летия города.

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