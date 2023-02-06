В Норильске председателя местного отделения «Всероссийского общества инвалидов» осудили за хищения

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении председателя норильской организации «Всероссийского общества инвалидов». Ее признали виновной в присвоении вверенных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и приговорили к трем годам условно с аналогичным испытательным сроком, рассказали в прокуратуре Красноярского края.

По данным ведомства, в марте-июне 2022 года обвиняемая перечисляла с расчетного счета организации на собственный банковский счет разные суммы денег. Для сокрытия незаконных транзакций она указывала в документах ложные сведения о назначении платежей — хозяйственные расходы, мероприятия, канцелярские товары и ремонт оргтехники. Следователи подсчитали, что по такой схеме у организации было похищено свыше 1,7 млн руб.

Крупную недостачу выявила проверка, поводом для которой задолженность организации по зарплате перед временно трудоустроенными гражданами. Обвиняемая, рассказали в прокуратуре, компенсировала ущерб на сумму более 1,2 млн руб. и признала вину.

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Илья Николаев