Прокуратура намерена взыскать ущерб от бойни лосей под Ярославлем

Ярославская природоохранная прокуратура обратилась с иском в суд о солидарном взыскании с охотников вреда от отстрела лосей. Об этом говорится в информации Волжской природоохранной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Кузенков Фото: Валерий Кузенков

Как отметили в прокуратуре, 23 декабря 2022 года в Тутаевском районе в ходе коллективной охоты было застрелено 20 лосей, хотя «разрешенный объем добычи составлял лишь 4 особи лося». Природоохранная прокуратура внесла представление в областной департамент природопользования. В документе отмечается, что участники охоты уже после нее начали поиск недостающих разрешений, что в итоге привело к занижению размера вреда, нанесенного окружающей среде.

«По требованию природоохранного прокурора уполномоченным органом произведен перерасчет размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, который составил 5 млн. 760 тыс. рублей. В целях возмещения вреда Ярославский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с виновных лиц вреда в солидарном порядке», — отметили в Ярославской природоохранной прокуратуре.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в отношении организатора охоты возбуждено уголовное дело. А сама громкая история может привести к перераспределению охотничьих угодий в Ярославской области.

Андрей Иванов