Фотографа из Сочи оштрафовали за незаконные снимки с совами и шиншиллами

В Центральном районе Сочи сотрудники полиции оштрафовали девушку, которая предлагала прохожим сфотографироваться с животными. Об этом сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На улице Соколова местная жительница в качестве реквизита использовала обезьяну, сов и шиншиллу.

За организацию уличного «фотоателье» без разрешения в отношении предпринимательницы сотрудниками отдела по исполнению административного законодательства УВД по городу Сочи составлен административный материал по статье 19.1 КоАП РФ «Самоуправство».

Тат Гаспарян

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