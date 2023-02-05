Суд наложил арест на помещения бывшей базы «Добрыни» на ул. Васильева

В рамках банкротства компании сети «Добрыня» суд наложил обеспечительные меры на помещения бывшей базы ритейлера на ул. Василия Васильева, 8. Речь идет о банкротстве ООО «Ветеран-2», входившего в состав группы «Добрыня». Как указано в решении арбитражного суда от 30 января, по заявлению компании «СБК Уран» — кредитора общества — Росреестру запретили регистрировать переход права собственности на помещение в 3,1 тыс. кв. м в здании по ул. Васильева, 8, а также 3800/14 479 долей в праве на участок под зданием. ООО «Авто-ВП» — владельцу недвижимости по ул. Васильева, 8 — запретили отчуждать спорное помещение и доли в участке.

ООО «СБК Уран» потребовало также привлечь к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих ООО «Ветеран-2». Выдвинуты требования об обеспечительных мерах в отношении другой недвижимости бывшей сети — помещения в ТЦ «Мелодия» в Березниках, участка и здания ТЦ в Краснокамске. Однако эти требования «СБК Уран» суд удовлетворил еще в 2022 году.

ООО «Ветеран-2» входило в холдинг «Добрыня», управлявший одноименной региональной продуктовой сетью. Головная компания группы — ЗАО «Добрыня» — была признана банкротом в 2015 году, «Ветеран-2» — в 2018-м. Сейчас в суде «СБК Уран» пытается привлечь к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших «Ветеран-2» и связанные с ним компании. Среди них оппозиционный политик и основатель ГП «Добрыня» Константин Окунев и его бывшие партнеры по сети Алексей Смердов, Эдуард Катаев и Николай Михалев.