Вдова и сын сооснователя «Донстроя» подали в суд в США из-за наследства

24 января Наталья Дворянинова, вдова сооснователя «Донстроя» Дмитрия Зеленова, и их взрослый сын Михаил Зеленов подали иск в суд Флориды, в котором утверждают, что их пытаются лишить ряда крупнейших активов бизнесмена, которые должны перейти им по наследству.

Господин Зеленов не оставил завещания и плана раздела имущества между наследниками. Ответчиками выступают родители бизнесмена, его взрослая дочь и финансовый советник, сообщает Forbes.

Дмитрий Зеленов основал «Донстрой» в 1994 году. В 2009 году было объявлено, что компания перейдет под контроль структур своего крупнейшего кредитора — банка ВТБ. Активы Дмитрия Зеленова были структурированы через компании с ограниченной ответственностью, конечным собственником которых был он сам.

Бизнесмен умер в больнице в Ницце 10 декабря 2022 года. В медучреждение его доставили с травмой головы. Французская полиция сообщила, что смерть господина Зеленова не носила криминального характера.

Мария Федотова