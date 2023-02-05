Конфликты включаются в рабочий режим

Россияне стали чаще конфликтовать на работе: доля сотрудников компаний, у которых случались ссоры с коллегами, начальством или подчиненными, в минувшем году выросла до 51%. В 2021-м таких было 47%, а в допандемическом 2019-м опыт служебных конфликтов был всего у 22% опрошенных. Это данные аналитиков портала Superjob. Главными поводами для ссор остаются рабочие вопросы, личная жизнь, организация офисного пространства и политические взгляды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

“Ъ FM” выяснил у руководителей российских компаний, стали ли они в 2022 году чаще сталкиваться с разногласиями в рабочем коллективе и что их провоцировало.

Основатель сетей Orange Fitness и City Fitness Анастасия Юсина: «Мы не можем позволить себе, чтобы на ресепшн сотрудники меньше работали. Отдел маркетинга, например, мы сократили, и то, что делали три человека, теперь делает один. А теперь представьте, что администратор с ресепшна пойдет на кухню и будет маркетологу жаловаться, что он очень устал. Кроме того, никто на работе не будет открыто конфликтовать по поводу политических вопросов. Но позицию каждого более или менее все знают. Ясно, что если вдруг на кухне встретятся два человека с разными политическими позициями, то вероятность конфликта абсолютно по другому поводу, например, из-за грязной кружки, гораздо выше». Руководитель медицинской компании Reztom Алексей Ремез: «Год был чуть более нервозный. Витало гнетущее ощущение неопределенности, действительно у нас были ситуации, которые рационально объяснить никак нельзя. То есть там не было стандартных историй из серии "нужно больше денег" или "нужно меньше работать". Были какие-то абсолютно иррациональные причины, которые даже сформулировать тяжело. В результате это недопонимание закончилось расставанием. Несмотря на вложенное время и усилия компромисса достигнуть не удалось. Вместе с тем где дополнительной работы не было, она появилась. Это, конечно, отчасти стало фактором дополнительного напряжения, но возложить на это всю ответственность нельзя, потому что каждый год происходят какие-то форс-мажоры в любой компании». Гендиректор сети Finn Flare Ксения Рясова: «Люди начинали обсуждать СВО в рабочее время. Это абсолютно неправильно. Мы просто запретили обсуждать политические вопросы в офисе, и у нас никаких конфликтов нет. Каждый руководитель сказал об этом правиле внутри своего отдела, и мы пережили чудесный 2022-й. Все приходят на работу, наверное, отдыхать от конфликтов, которые бушуют снаружи». Основательница сервиса «Бабушка на час» Наталья Линькова: «Среди офисных сотрудников периодически стали возникать конфликты из-за мнений о происходящем на Украине, но они нечастые. Мы занимаемся подбором домашнего персонала, их работодатель — это семья. В этой сфере мы, к сожалению, стали наблюдать повышенный уровень конфликтов. У одних из наших клиентов случился сильный скандал: там были настроены на то, что спецоперация — это правильно, и нам звонили и говорили: "Мы с человеком столько лет работаем, а он, оказывается, не разделяет наших взглядов". Осень была показательной: нервы оказались уже на пределе, кто-то работодателей начал считать деньги по-другому, кто-то из сотрудников хотел прибавку к зарплате. Сейчас мы меньше наблюдаем подобных инцидентов».

Среди методов профилактики служебных конфликтов собеседники “Ъ FM” также называют сеансы с психологом. Популярность такого метода подтверждают и опросы. По данным аналитиков рекрутинговой службы Atsearch Group и сервиса «СберЗдоровье», во втором квартале 2022-го более половины российских работодателей признавались, что стали применять или планируют использовать дополнительные форматы психологической помощи для сотрудников.

Помогает это, впрочем, не всегда, отметила гендиректор агентства ProPersonnel Анастасия Долякова: «Если год-два назад в принципе тема конфликтов не обсуждалась на работе, то сейчас именно она часто возникает так же, как и вопрос о том, как повысить эффективность работы. Вместе с тем во многих компаниях не было повышения или индексации зарплаты. С другой стороны, объем работы для некоторых сотрудников резко вырос, так как в 2022-м происходило и сокращение персонала, и многие россияне переехали в другие страны.

Более того в пандемические времена была возможность работать удаленно. Сейчас же, если в первое время после мобилизации работодатели гибко подходили к каждому сотруднику, то потом требования к персоналу ужесточились, особенно в крупных компаниях, госкорпорациях и на госслужбе. Кроме того, какие-то отрасли, например, digital, маркетинг видоизменились, и многие сменили работодателей. Можно сказать, что сейчас некоторые сотрудники находятся на большом испытательном сроке, идет адаптация к новому сектору, к новым проектам».

Летом прошлого года многие россияне назвали работу главной причиной излишней психологической напряженности — так на вопрос ВЦИОМа отвечали 22% тех, кто сталкивался со стрессовыми ситуациями. На втором месте оказалась военная спецоперация и обстановка на Украине, на нее в качестве главной причины своего стресса указали 20% опрошенных.

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Елизавета Скобцова