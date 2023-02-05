Суд в Ростове-на-Дону арестовал подозреваемого в стрельбе у торгового центра

В Ростове-на-Дону суд арестовал мужчину, подозреваемого в стрельбе около одного из городских торговых центров. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Главного управления МВД России по Ростовской области.

3 февраля в Ростове полицейские задержали 50-летнего жителя Азова, который открыл стрельбу рядом с торговым центром «Золотой Вавилон». Подозреваемого удалось найти в одной из гостиниц города. Ранее мужчина работал в торговом центре, рядом с которым и произошел инцидент. От действий стрелка никто не пострадал. Подозреваемый уехал с места происшествия на автомобиле.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Вадим Водолазов, Ростов-на-Дону