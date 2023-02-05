Несколько мобилизованных сбежали с поезда в Воронежской области

В Воронежской области несколько мобилизованных покинули поезд без разрешения командования и скрылись. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Источник «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах подтвердили этот факт.

Собеседник «Ъ-Черноземье» уточнил, что с поезда сошли 15 человек, 11 из них вернулись. По его словам, четверо могли покинуть регион предположительно в сторону Подмосковья. Речь идет не о жителях Воронежской области, оружия у них нет. В связи с этим в регионе меры усиления не предпринимают.

По данным Baza, сбежало шесть мобилизованных, ориентировки на них отправили в столичные отделения полиции, а в Москве и Подмосковье усилили наряды ДПС. Военнослужащие якобы могли выдвинуться в столицу на белом такси Volkswagen Polo.

Владимир Зоркий

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