The Telegraph: Lufthansa и Air France—KLM претендуют на покупку Flybe

Германская Lufthansa и франко-голландская Air France—KLM ведут переговоры о покупке обанкротившегося британского регионального перевозчика Flybe, сообщает The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает газета, внешнее руководство компании может продать бизнес Lufthansa и Air France—KLM в течение нескольких дней.

Британская Flybe объявила о банкротстве 28 января, одновременно отменив все запланированные рейсы и прекратив продавать билеты. В тот же день компания была переведена под внешнее управление.

Flybe выполняла рейсы из Белфаста, Бирмингема и Хитроу в аэропорты по всей Великобритании, а также в Амстердам и Женеву.

Как отмечают источники The Telegraph, Lufthansa и Air France—KLM заинтересованы в приобретении слотов британского перевозчика в лондонском аэропорту Хитроу и амстердамском Схипхоле. Однако выкупить их отдельно невозможно, так как Flybe является лишь арендатором, но не владельцем. А потому получить их желающие смогут, только выкупив саму авиакомпанию, отмечают источники газеты.

Кирилл Сарханянц