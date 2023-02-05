Новосибирская «Сибирь» обыграла «Адмирал» в овертайме

В регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) новосибирская «Сибирь» вновь вышла на первое место в конференции «Восток». Это произошло после ее победы над владивостокским «Адмиралом».

Игра состоялась 5 февраля в Новосибирске. Основное время закончилось со счетом 1:1. У хозяев отличился Тэйлор Бэк во втором периоде. Для выявления победителя командам пришлось играть овертайм, в нем решающую шайбу провел новосибирец Алексей Яковлев.

Победа позволила «Сибири» набрать 77 очков. У идущего вторым казанского «Ак Барса» 75 очков и на один проведенный матч меньше.

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Валерий Лавский