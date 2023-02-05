Назначен новый главреж новосибирского театра «Старый дом»

Новым главным режиссером новосибирского государственного драматического театра «Старый дом» стал Антон Федоров. Он был представлен труппе 5 февраля.

«Нужно просто поддержать команду, чтобы все наработанное не сломалось, не разрушилось, а продолжило жить. Я не планирую быть вашим начальником в привычном смысле. Я хочу быть вашим соавтором»,– процитировала главного режиссера пресс-служба «Старого дома».

Антон Федоров в 2006 году окончил актерский факультет, а в 2019-м – режиссерский факультет Театрального института им. Щукина. В прошлом году его работа «Морфий» в псковском Театре драмы им. Пушкина получила восемь номинаций фестиваля «Золотая маска». По данным пресс-службы «Старого дома», свою первую работу в новосибирском театре – по прозе Андрея Платонова – Антон Федоров представит в июне.

Предшественник Антона Федорова на посту главного режиссера «Старого дома» Андрей Прикотенко в середине января был назначен главным режиссером другого новосибирского театра – «Красный факел».

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Валерий Лавский