СОЦ «Энергия» оспорит решение суда о возврате Пушкинской бани властям

АНО «Спортивно-оздоровительный центр “Энергия”» намерено оспорить решение апелляционного суда о расторжении договора аренды Пушкинской бани. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил Валерий Япаров, контролирующий СОЦ «Энергия». Сейчас, по словам собеседника, общество ожидает мотивировочную часть решения суда. Напомним, что 1 февраля Семнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил расторгнуть договор аренды бани между СОЦ «Энергия» и администрацией Перми, а также возвратить парильню в собственность муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Баня по ул. Пушкина, 64, долгое время находится в аренде. Почти 15 лет ее арендовал предприниматель Валерий Япаров, пока суд не признал его банкротом. В ноябре 2018 года двухэтажную парильню передали в аренду АНО «Спортивно-оздоровительный центр “Энергия”», также имеющей отношение к господину Япарову. С 2019 года в суде рассматривалось заявление о расторжении договора аренды бани с СОЦ «Энергия» и взыскании долгов по аренде. Администрация собиралась сдать помещения бани в концессию с условием реконструкции объекта. В рамках проекта планировалось возвести оздоровительный центр, сохранив банное направление. В ноябре 2020 года городские власти по решению суда расторгли договор аренды парильни, но потом Арбитражный суд Уральского округа отправил дело на новое рассмотрение. После этого суды первой и апелляционной инстанций отказали администрации в расторжении договора аренды. Теперь мэрия планирует сохранить целевое назначение объекта — оказание банных услуг населению.