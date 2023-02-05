Экс-прокурор Прикамья и сын заместителя полпреда в ДФО снова выдвинуты в квалификационную комиссию палаты адвокатов

Председатель комитета заксобрания Пермского края по государственной политике и местному самоуправлению Александр Бойченко и его заместитель Николай Благов внесли на рассмотрение краевого парламента постановление о назначении представителей в квалификационную комиссию региональной адвокатской палаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Парламентарии предлагают назначить в комиссию бывшего прокурора Прикамья, директора по безопасности АО «ЭР-Телеком Холдинг» Александра Белых и сына заместителя полномочного представителя президента РФ в ДФО Григория Куранова, директора ООО «Центр медицинского права» Владимира Куранова. Документ опубликован на сайте краевого парламента. Его планируется рассмотреть на пленарном заседании заксобрания 16 февраля.

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Пермского края принимает квалификационные экзамены на присвоение статуса адвоката, а также рассматривает жалобы на действия либо бездействие действующих адвокатов. Комиссия формируется сроком на два года. Полномочия действующей комиссии оканчиваются в этом году. Александр Белых и Григорий Куранов ранее были делегированы в состав данной комиссии заксобранием в феврале 2021 года.

Александр Белых возглавлял прокуратуру региона с 2009 по 2015 год, затем руководил управлением Генпрокуратуры в ПФО. Владимир Куранов занимает должность старшего преподавателя правоведения в Пермском государственном медицинском университете, является кандидатом юридических наук.