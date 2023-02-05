Петербуржца арестовали на 10 дней за нецензурную брань у крейсера «Аврора» в Петербурге

Житель Санкт-Петербурга Янис Тигиуарт получил 10 суток административного ареста за неповиновение полиции и мелкое хулиганство. Такое решение выбрал для него Петроградский районный суд города.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, инцидент произошел в пятницу, незадолго до полудня. Тигуарт выражался нецензурной бранью, отказался проследовать с полицейскими и свою вину не признал.

«Противоправных действий не совершал, а полиции не понравился плакат и высказывания в отношении Сергея Владимировича»,— утверждал арестованный.

По данным «Фонтанки», речь шла о бизнесмене Сергее Матвиенко, сыне спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Янису Тигиуарту якобы не понравилась ситуация с 34 санаториями в Минеральных Водах, которые изъяло государство у федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Арестованный также признался, что мало сквернословит и хотел устроиться бортпроводником, поэтому неделю работал официантом, чтобы помочь пожилой матери. При этом уточнить сколько ей лет не смог.

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