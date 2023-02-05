Умер бывший вице-губернатор Орловской области Николай Цикорев

На 68-м году жизни скончался бывший заместитель губернатора Орловской области Николай Цикорев. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Николай Цикорев родился 21 ноября 1955 года в Орле. Окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова. Карьеру начал преподавателем Орловского сельскохозяйственного института. Там же возглавил кафедру основ теории хозяйства. Затем был заместителем управляющего чекового инвестиционного фонда исполнительной дирекции областного фонда социальной поддержки населения. В 1993–1995 годах — доцент, заведующий кафедрой экономики и менеджмента орловского филиала Российской академии государственной службы (РАГС, ныне Среднерусский институт управления — филиал РАНХиГС). В ноябре 1995 года перешл в исполнительную власть региона. В апреле 1998 года назначен заместителем главы администрации — начальником департамента реформирования, планирования и прогнозирования администрации Орловской области. С ноября 2001 года — вице-губернатор, член коллегии обладминистрации, начальник управления экономики. С июля 2006 по март 2009 года был зампредом коллегии и главой регионального департамента экономической политики. Кандидат экономических наук. Награжден орденом Дружбы.

В облправительстве отметили, что Николай Цикорев внес заметный вклад в развитие Орловской области: «В середине 1990-х годов стоял у истоков масштабного реформирования экономики и социальной сферы, системной адаптации региона к условиям рыночной экономики, формирования социально ориентированной модели хозяйственного комплекса».

Соболезнования в связи с кончиной Николая Цикорева выразил губернатор Андрей Клычков, спикер облсовета Леонид Музалевский, сенаторы Владимир Круглый и Василий Иконников, депутат Госдумы Ольга Пилипенко, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, экс-губернатор Егор Строев и другие представители власти.

Александр Прытков

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