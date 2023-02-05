В Краснодарском крае за сутки подтвердили 114 случаев COVID-19

На Кубани за сутки коронавирусом заразились 48 мужчин и 66 женщин, в их числе 16 детей. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Самому младшему пациенту — месяц, а старшему — 97 лет. По сообщению краевого минздрава, на амбулаторном лечении находятся 646 человек, в стационарах — 131 пациент.

В Краснодаре выявили 54 случая COVID-19, по шесть — в Сочи и Крымском районе. По пять человек заболели в Кавказском, Гулькевичском и Северском районах, четыре — в Каневском районе.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае подтвердили 345 784 случая коронавируса, выписали с выздоровлением 333 857 человек. Спасти не удалось 11 150 пациентов.

В России за сутки выявили 9410 случаев заражения коронавирусом, количество госпитализаций составило 618 человек. За минувшие сутки от коронавируса в стране скончались 45 человек. Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 996 744 случая заражения COVID-19, 395 285 умерших и 21 380 874 выздоровевших.

Тат Гаспарян

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