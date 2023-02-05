МЧС предупредило о лавиноопасности в горах Кубани и Адыгеи

В горах Краснодарского края и Республики Адыгея объявлено штормовое предупреждение о лавиноопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«По информации Краснодарского ЦГМС, с 18 часов 5 февраля до 18:00 6 февраля в горах выше 1,5 тыс. м лавиноопасно»,— говорится в сообщении.

Спасатели просят соблюдать меры безопасности. Основные правила поведения в районах схода лавин: не выходить в горы в снегопад и непогоду, следить за изменением погоды, выходя в горы, следует знать в районе прогулки места возможного схода снежных лавин.

Чаще всего, как предупреждают в МЧС, лавины сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев.

Тат Гаспарян

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