Дизайнеры интерьеров переехали из Instagram

Россияне стали чаще искать дизайнеров интерьера на сайтах объявлений. По данным сервиса «Авито Услуги», спрос на подобных мастеров за год вырос на 73%. А число предложений о проектировании интерьера квартиры или дома на той же онлайн-площадке стало больше в два раза. С чем это связано? Выяснил Алексей Нарышкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Найти дизайнера по объявлению несложно. На сервисах YouDo, «Профи.ру» или специальном разделе «Яндекса» сотни предложений. Что интересно — специалистов-мужчин почти нет, чаще всего свои услуги там рекламируют женщины или компании. Популярность таких площадок объясняется просто. Лучшим каналом продаж до прошлого года был Instagram, принадлежащий запрещенной в России корпорации Meta. Там было удобно делиться портфолио, размещать информацию о себе и начинать переговоры с потенциальными клиентами.

И после блокировки соцсети каналы продаж нашлись довольно быстро. Анна Марто, чье объявление висит в топе «Авито» по запросу «дизайнер интерьера», о выборе такого способа продвижения не жалеет: «У меня есть несколько объявлений, которые разбиты по нескольким регионам. Вот за одно объявление у меня выходит порядка 20 тыс. руб. в месяц. Может прийти, например, один заказ, а может быть сразу четыре. Если брать в среднем квартиру в 100 кв. м, то дизайн-проект обойдется в 300 тыс. руб. Соответственно, траты на рекламу в 20 тыс. руб. это вполне нормально».

Разброс цен на дизайн-проект дома или квартиры достаточно большой. Минимальная стоимость на том же «Авито Услуги» — 300 руб. за 1 кв. м. Высшее образование и всевозможные регалии специалиста не всегда волнуют заказчика, продолжает Анна Марто: «Клиенты ведь сейчас тоже неглупые. Когда они ищут дизайнера, общаются с ним, то видят, что он, например, закончил двухнедельные курсы и профильного образования не имеет. Я же шесть лет училась в университете, пять лет работала архитектором в инжиниринговой компании, поэтому у меня уже очень большой опыт. Некоторых клиентов это интересует, и для них это важный фактор. Мы должны понимать конструктив, знать строительные нормы, а не просто красивые картинки рисовать».

За рекламой на сайты объявлений идут в первую очередь те, кто работает с жильем эконом-класса. Этот сегмент в прошлом году больше других почувствовал снижение спроса на ремонт с оригинальным стилистическим решением. Найти добросовестного профессионала можно, если соблюдать несколько условий, подчеркнула глава бюро Dseesion Валерия Сенькина:

«Первое — нужно обращать внимание на реализованные проекты, а не на эскизы, визуализации, компьютерную графику. В идеале должна быть возможность получить рекомендацию от клиента, который может рассказать о сотрудничестве с дизайнером и о том, что входит в работы, которые тот берется делать.

Здесь есть большая проблема, потому что в России нет сертификации, нет регламентов того, что должно входить в дизайн-проект.

Этим пользуются многие, поэтому нужно быть очень внимательным и, может быть, даже нанять консультанта. Это сэкономит в будущем много денег и времени и убережет психику, потому что главное, чтобы в проект входило все, что в нем должно быть, а не просто какие-то наброски, наметки».

Поднимать цены на свои услуги опрошенные “Ъ FM” дизайнеры пока не собираются. А вот ремонт, по их словам, будет стоить дороже. Больше всего выросли цены на инженерные системы и отделочные материалы, особенно это заметно в премиум-сегменте.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".