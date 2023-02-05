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Коммерсантъ FM
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Дизайнеры интерьеров переехали из Instagram

На каких площадках специалисты предлагают свои услуги

Россияне стали чаще искать дизайнеров интерьера на сайтах объявлений. По данным сервиса «Авито Услуги», спрос на подобных мастеров за год вырос на 73%. А число предложений о проектировании интерьера квартиры или дома на той же онлайн-площадке стало больше в два раза. С чем это связано? Выяснил Алексей Нарышкин.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Найти дизайнера по объявлению несложно. На сервисах YouDo, «Профи.ру» или специальном разделе «Яндекса» сотни предложений. Что интересно — специалистов-мужчин почти нет, чаще всего свои услуги там рекламируют женщины или компании. Популярность таких площадок объясняется просто. Лучшим каналом продаж до прошлого года был Instagram, принадлежащий запрещенной в России корпорации Meta. Там было удобно делиться портфолио, размещать информацию о себе и начинать переговоры с потенциальными клиентами.

И после блокировки соцсети каналы продаж нашлись довольно быстро. Анна Марто, чье объявление висит в топе «Авито» по запросу «дизайнер интерьера», о выборе такого способа продвижения не жалеет: «У меня есть несколько объявлений, которые разбиты по нескольким регионам. Вот за одно объявление у меня выходит порядка 20 тыс. руб. в месяц. Может прийти, например, один заказ, а может быть сразу четыре. Если брать в среднем квартиру в 100 кв. м, то дизайн-проект обойдется в 300 тыс. руб. Соответственно, траты на рекламу в 20 тыс. руб. это вполне нормально».

Как изменилась стоимость ремонта в Москве и Санкт-Петербурге

Как изменилась стоимость ремонта в Москве и Санкт-Петербурге

Разброс цен на дизайн-проект дома или квартиры достаточно большой. Минимальная стоимость на том же «Авито Услуги» — 300 руб. за 1 кв. м. Высшее образование и всевозможные регалии специалиста не всегда волнуют заказчика, продолжает Анна Марто: «Клиенты ведь сейчас тоже неглупые. Когда они ищут дизайнера, общаются с ним, то видят, что он, например, закончил двухнедельные курсы и профильного образования не имеет. Я же шесть лет училась в университете, пять лет работала архитектором в инжиниринговой компании, поэтому у меня уже очень большой опыт. Некоторых клиентов это интересует, и для них это важный фактор. Мы должны понимать конструктив, знать строительные нормы, а не просто красивые картинки рисовать».

За рекламой на сайты объявлений идут в первую очередь те, кто работает с жильем эконом-класса. Этот сегмент в прошлом году больше других почувствовал снижение спроса на ремонт с оригинальным стилистическим решением. Найти добросовестного профессионала можно, если соблюдать несколько условий, подчеркнула глава бюро Dseesion Валерия Сенькина:

«Первое — нужно обращать внимание на реализованные проекты, а не на эскизы, визуализации, компьютерную графику. В идеале должна быть возможность получить рекомендацию от клиента, который может рассказать о сотрудничестве с дизайнером и о том, что входит в работы, которые тот берется делать.

Здесь есть большая проблема, потому что в России нет сертификации, нет регламентов того, что должно входить в дизайн-проект.

Этим пользуются многие, поэтому нужно быть очень внимательным и, может быть, даже нанять консультанта. Это сэкономит в будущем много денег и времени и убережет психику, потому что главное, чтобы в проект входило все, что в нем должно быть, а не просто какие-то наброски, наметки».

Как ожидания россиян отражаются на их экономическом поведении

Как ожидания россиян отражаются на их экономическом поведении

Поднимать цены на свои услуги опрошенные “Ъ FM” дизайнеры пока не собираются. А вот ремонт, по их словам, будет стоить дороже. Больше всего выросли цены на инженерные системы и отделочные материалы, особенно это заметно в премиум-сегменте.

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