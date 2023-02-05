В Ярославской области произошел пожар на моторном заводе

В Ярославской области горел «Тутаевский моторный завод». О пожаре сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.
Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области
Пожар начался в 12:40 дня 4 февраля, о ликвидации возгорания было объявлено в 13:30. На месте работали 43 пожарных и 15 единиц техники. Известна предварительная причина возгорания.
«В ходе проверки установлено, что произошло нарушение технологического процесса: произошел пожар футерочки печи и уход металла в аварийный приямок», — отметили в МЧС.
Пострадавших при пожаре нет.