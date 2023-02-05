На Украине сообщили о трех пострадавших в результате удара по Харькову

В Харькове ракета попала в жилую застройку в центре города, сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. По его словам, при попадании ракеты пострадали три человека.

«Есть попадание в жилую застройку в центре города. Произошел пожар. Пока известно о трех пострадавших: 54-летняя женщина и двое мужчин 51 и 55 лет»,— написал господин Олег Синегубов в Telegram. Женщину увезли в больницу с осколочными ранениями, мужчинам оказали помощь на месте.

Данные о пострадавших уточняются, добавил господин Синегубов. Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, спасатели разбирают завалы и проводят поисковую операцию.

Сегодня утром в Харьковской, а также в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу.

Анастасия Ларина