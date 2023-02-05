В ходе СВО погиб житель Прикамья

Житель Пермского края 27-летний Владислав Еремеев 17 января погиб при выполнении служебной задачи во время специальной военной операции. Об этом сообщает администрация Кунгурского муниципального органа на своей странице «ВКонтакте».

Владислав Еремеев родился в Чайковском и был третьим сыном в семье. Учился в кунгурской школе №17 в кадетском классе. «Был всегда жизнерадостным, приветливым. Отличался трудолюбием, был физически подтянут. Имел много друзей. Школьным друзьям, учителям он запомнится весёлым, добрым юношей», - сообщается в некрологе, опубликованном администрацией.