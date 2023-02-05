Двух родившихся раньше срока детей с заболеваниями прооперировали в Удмуртии

В Республиканской детской клинической больнице в столице Удмуртии врачи прооперировали двух новорожденных детей. Девочка родилась на 36 неделе, мальчик — на 32, сообщила в Telegram заместитель председателя правительства республики Эльвира Пинчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

У девочки в утробе матери диагностировали атрезию, из-за чего ребенок не мог полноценно питаться. У мальчика выявили аномалию, осложнявшую нормальную функцию легких, а также заболевание, связанное с отсутствием участка пищевода.

В настоящее время жизни детей ничего не угрожает. Девочка находится дома, а мальчик вместе с мамой остается под наблюдением врачей в больнице.