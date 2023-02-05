Глава Северной Осетии и журналисты «Первого канала» попали под обстрел

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло вместе с корреспондентами «Первого канала» попал под обстрел в Запорожской области. Об этом сообщило агентство ТАСС. Как рассказал господин Меняйло, при обстреле никто не пострадал.

«В Запорожье попали под обстрел. Никто не пострадал. Рядовой случай на территории боевых действий»,— написал Сергей Меняйло в Telegram.

Как сообщило агентство ТАСС, группа попала под обстрел во время посещения позиций добровольческих отрядов и мобилизованных из Северной Осетии. После первого «прилета» глава республики и журналисты укрылись в ближайшем блиндаже — как передает агентство, укрытие получило «небольшие повреждения».

1 февраля агентство сообщило, что Сергей Меняйло посетил одно из подразделений 19-й мотострелковой дивизии в зоне военной операции.

Анастасия Ларина