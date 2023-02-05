Во Владивостоке арестована группа незаконных финансистов

Сегодня Фрунзенский райсуд Владивостока удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу 39-летнего бизнесмена Антона Семикина, а также еще троих предполагаемых участника преступного сообщества. Всем им инкриминируются незаконные финансовые операции.

Как рассказали «Ъ» в следственном управлении СКР по Приморью, Антона Семикина накануне задержали в Москве и авиарейсом доставили в столицу Приморья. По версии следствия, еще в 2017 году он организовал преступное сообщество, которое специализировалось на обналичивании денежных средств юридических лиц и получало за это свои комиссионные.

«Участники организованного преступного сообщества легализовывали денежные средства, добытые в результате совершения незаконной банковской деятельности структурными подразделениями, путем смешения денежных средств, приобретенных преступным путем при зачислении на банковские счета крупной коммерческой организации, занимающейся продажей нефтепродуктов, из различных источников»,— говорится в сообщении следствия.

Сумма ущерба государству оценивается в 3 млрд. руб. По данным следствия, среди подконтрольных членам группировки компаний, задействованных в махинациях — ООО «Приморский мазут», ООО «ВипОйл», ООО «Транснефть» и другие.

Фигурантам расследования инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1,2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в организованном преступном сообществе), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступных путем).

Алексей Чернышев, Владивосток