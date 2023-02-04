70% ярославцев хотят отдыхать 31 декабря

70% жителей Ярославского региона хотели бы, чтобы 31 декабря стало официальным выходным, следует из исследования hh.ru. Платформа онлайн-рекрутинга опросила соискателей и составила рейтинг дат и праздников, которые следует объявить официальными выходными днями. Также 45% опрошенных считают, что в качестве свободного от работы дня стоит закрепить личные дни рождения сотрудников. Наиболее популярна эта идея у молодежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вероника Макарова Фото: Вероника Макарова

36% опрошенных заявили, что выходной нужен 1 сентября. При этом женщины значительно чаще мужчин хотели бы отдыхать в День знаний — 35% против 28%.

23% опрошенных хотели бы сделать выходными даты профессиональных праздников. Такой вариант наиболее привлекателен для работников науки и образования, производственников и строителей.

Наименее популярными датами для дополнительного выходного стали День крещения Руси, День русского языка, День студента и День трезвости.

Алла Чижова