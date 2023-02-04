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Коммерсантъ FM
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Работник храма в Петербурге, признавшийся в убийстве жены священника, арестован на два месяца

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО на два месяца 27-летнего Станислава Леденева, обвиняемого в убийстве жены священнослужителя, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале. Леденев работал и проживал в храме, настоятелем которого является потерпевший священник, добавила пресс-служба.

По версии следствия, Леденев 3 февраля нанес 2 удара ножом 35-летней женщине в подъезде одного из домов по Коломенской улице, потерпевшая скончалась на месте. «Будучи допрошенным в качестве обвиняемого мужчина дал признательные показания»,— добавила пресс-служба СК по Санкт-Петербургу.

Издание «Фонтанка», журналисты которого побывали на месте убийства при следственных действиях и послушали допрос Леденева, сообщает, что обвиняемый работал помощником настоятеля в храме Святой Троицы «Кулич и Пасха». По информации издания, он признался следствию, что периодически забирал часть денег из пожертвований церкви, а жена священника, заподозрив воровство, начала отсматривать камеры внутреннего видеонаблюдения. Это, как заявил Леденев, стало одной из причин совершенного им убийства.

Эрдни Кагалтынов

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