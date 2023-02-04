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Бывший гендиректор «Усть-Качки» вновь возглавил курорт

Гендиректором ЗАО «Курорт Усть-Качка» вновь назначен Сергей Постников. По данным «СПАРК-Интерфакс», соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 2 февраля. На сайте сети отелей и курортов Amaks Hotels & Resorts, в которую входит «Усть-Качка», господин Постников также уже значится как руководитель прикамского курорта и курирующий директор его филиала в Екатеринбурге — базы отдыха «Остров сокровищ».

Сергей Постников

Сергей Постников

Фото: сеть AMAKS

ИНН Сергею Постникову был присвоен в Республике Хакасии. В 2011 году он руководил рестораном «Отель» в Ростове-на-Дону и ныне ликвидированным ЗАО «Ростовтурист», которое специализировалось на деятельности гостиниц. Позже был директором ООО «Юла» (деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев) и ООО «Пегас» (деятельность в области права) в Башкортостане. В 2014 году возглавил входящий в Amaks Hotels & Resorts санаторий «Красная Пахра» в Московской области. В октябре 2017-го господин Постников был назначен гендиректором курорта «Усть-Качка» и руководил им до февраля 2022 года, тогда его на этой должности сменила Татьяна Грибачева.

Курорт «Усть-Качка» — многопрофильный оздоровительный комплекс, расположенный в одноименном поселении в Пермском районе. В составе курорта — семь корпусов на 2 тыс. мест, бальнеогрязелечебница, поликлиника, питьевой бювет. Выручка управляющего курортом ЗАО в 2021 году составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 245,5 млн руб. В ноябре прошлого года стало известно, что у курорта появится филиал в Екатеринбурге. Для этих целей пермские бизнесмены Валерий Гараев, Александр Аспидов и Дмитрий Златкин, развивающие сеть Amaks Hotels & Resorts, выкупили расположенную недалеко от города базу «Остров сокровищ».

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