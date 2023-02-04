В Мелитополь привезут мощи Сергия Радонежского

В Запорожскую область, в город Мелитополь, 5 февраля доставят ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского. Об этом сообщила городская администрация.

«Приложиться к мощам можно будет с 10:00 до 13:00 в храме в честь великомученика Георгия Победоносца»,— говорится в ее Telegram-канале.

Сергий Радонежский (3 мая 1314 года или май 1322 года—25 сентября 1392 года) — игумен Русской церкви, основатель ряда монастырей. С XV века почитается РПЦ святым в лике преподобных. Считается покровителем учащихся, его мощи пребывают в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры, им же основанной.

В 2022 году принесение мощей преподобного Сергия Радонежского во все федеральные округа РФ организовала комиссия РПЦ при поддержке ряда общественных организаций. Ковчег с мощами был принесен по меньшей мере в 50 епархий, общая протяженность маршрута составила около 30 тыс. км.

Тогда принесение святыни было приурочено к 600-летию со дня обретения честных мощей преподобного Сергия, к чему приурочено принесение мощей в Мелитополь, городская администрация не сообщает.

Мария Федотова