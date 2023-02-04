Telegram сделал для премиум-подписчиков функцию перевода чатов и каналов

Мессенджер Telegram представил первое обновление этого года с десятью нововведениями. Об этом сообщается в блоге мессенджера.

Новая кнопка «Перевести» позволит Premium-пользователям автоматически переводить чаты, группы и каналы.

позволит Premium-пользователям автоматически переводить чаты, группы и каналы. Также можно превратить в профильную фотографию анимированные эмодзи и любые стикеры. Кроме того, создано десять новых наборов эмодзи, добавить их можно из нового раздела «Популярные эмодзи»; появился поиск стикеров и эмодзи по категориям.

и любые стикеры. Кроме того, создано десять новых наборов эмодзи, добавить их можно из нового раздела «Популярные эмодзи»; появился поиск стикеров и эмодзи по категориям. Теперь можно менять настройки автозагрузки в соответствии с тарифами провайдера — для этого появились круговые диаграммы со статистикой Wi-Fi и мобильного трафика.

в соответствии с тарифами провайдера — для этого появились круговые диаграммы со статистикой Wi-Fi и мобильного трафика. Также стало доступно автосохранение полученных медиа, разрешение на их отправку, полное отключение текстовых сообщений в группе.

Мария Федотова