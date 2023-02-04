Курганская область получит 108 млн рублей на выплату субсидий по газификации

Правительство РФ выделит из федерального бюджета 2,3 млрд руб. на реализацию программ газификации в 54 регионах страны. В том числе 108 млн руб. направят Курганской области. Об этом сообщается в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина.

Средства на условиях софинансирования предоставят для выплаты субсидий на покупку газового оборудования и строительство газопровода внутри земельного участка отдельным категориям граждан. В Курганской области к ним относятся участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами. Размер субсидии в регионе составляет не более 20 тыс. руб.