Хоккеисты омского «Авангарда» дважды проиграли в Хабаровске

В ходе серии игр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на Дальнем Востоке омский «Авангард» вновь уступил хабаровскому «Амуру». Исход матча был решен в третьем периоде.

После второго периода гости вели со счетом 2:0. Голы «Авангарда» на счету Ивана Мирошниченко и Александра Дергачева. Но в третьей 20-минутке «Амур» забросил три шайбы и в итоге одержал победу со счетом 3:2.

Победа «Амура» над «Авангардом» стала второй подряд. Эти же команды встречались в Хабаровске и накануне – 3 февраля. Тогда основное время и овертайм закончились со счетом 2:2, а в серии буллитов точнее были хозяева.

Несмотря на два поражения в Хабаровске «Авангард» остался на четвертом месте в конференции «Восток» КХЛ. У омичей 72 очка – на одно меньше, чем у «Автомобилиста» (Екатеринбург), и на три, чем у новосибирской «Сибири» и казанского «Ак Барса».

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Валерий Лавский