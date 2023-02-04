Полицейским Петербурга и дружинникам увеличат размер и количество премий

Сотрудникам полиции Санкт-Петербурга увеличат размер и количество премий. Они также могут рассчитывать на дополнительное финансовое поощрение, сообщили 4 февраля в пресс-службе Смольного.

Лучшие участковые получат 30 премий по 35 тыс. руб., а само количество премий за «отличное исполнение обязанностей» по охране правопорядка увеличат до 500 по 25 тыс. руб. каждая. Число премий лучшим народным дружинникам Санкт-Петербурга увеличено до 30 по 35 тыс. рублей.

Всего из городского бюджета города на выплату премий в 2023 году выделено 18,3 млн руб.

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