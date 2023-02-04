Старинную икону обнаружили во время ремонта в нижегородском монастыре

Во время реставрации здания бывшего больничного корпуса Крестовоздвиженского монастыря обнаружена старинная икона «Крест с предстоящими». Об этом сообщили в нижегородской митрополии.

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Икона повреждена, ее нашли завернутой в ветхую ткань и газету от 3 сентября 1917 года. Удалось выяснить, что оклад иконы — серебряный с позолотой — изготовили в 1850-1875 годах. В центре иконы помещен реликварий с частицами мощей святых и частицами горы Голгофы.

В понедельник, 6 февраля, в соборе Александра Невского икону встретит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Анастасия Еремина