На Кубани за сутки выявили 142 случая коронавируса

По данным на 4 февраля в Краснодарском крае зарегистрировано 142 новых случая COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших 91 женщина и 51 мужчина (в том числе 14 детей) в возрасте от 23 дней до 93 лет. Больше всего новых случаев диагностировано в Краснодаре (69), Новороссийске (10) и Сочи (6), меньше всего – в Гулькевичском, Каневском, Кореновском Темрюкском и Староминском районах (по 1).

Общее количество заболевших в регионе с начала пандемии достигло 345 670человек. По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», за минувшие сутки госпитализированы 24 человека, выписаны – 72 (всего – 333 777). Продолжают лечиться: 614 пациента – амбулаторно, 130 – в стационарах. Умер от ковида один человек (всего – 11 149).

Всего в России за сутки выявлено 9681 заболевших коронавирусом. Госпитализировано 1085 человек, выздоровело – 6334, умерло 40.

Александр Орлов

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