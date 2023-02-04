На СМЗ начнут внедрять стандарты Росатома

В ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) начнут внедрять корпоративные стандарты госкорпорации «Росатом», которая теперь контролирует предприятие. Об этом заявил генеральный директор СМЗ Руслан Димухамедов на расширенном оперативном совещании с начальниками цехов и главными специалистами завода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Пока завод живет по своим стандартам. В будущем, естественно, в его работу будут внедряться стандарты Росатома. Постепенно, без “ломки” и рубки с плеча»,— цитирует господина Димухамедова корпоративная газета предприятия «Магниевик».

Гендиректор также обозначил планы по развитию завода. В частности, Руслан Димухамедов считает, что необходимо вернуться к проекту по строительству разделительного каскада и запуску на СМЗ производства редкоземельных металлов (РЗМ), обсуждавшемуся еще в 2014 году бывшими акционерами предприятия. Кроме того, новый руководитель завода видит необходимость в увеличении глубины переработки ниобия и тантала. Эту задачу, по его словам, можно решить в синергии со смежными предприятиями отрасли.

Руслан Димухамедов был утвержден гендиректором СМЗ на заседании совета директоров предприятия 17 января. Полномочия его предшественника Артура Уртаева, возглавлявшего завод с мая 2022 года, были досрочно прекращены. Сейчас господин Уртаев находится в СИЗО по обвинению в хищении принадлежащих СМЗ 250 млн руб.

Соликамский магниевый завод — единственный в стране производитель редкоземельных элементов и переработчик редкоземельного минерального сырья. В мае 2022 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об истребовании в собственность государства более 89% акций СМЗ, которым владели Петр Кондрашев, Сергей Кирпичев, Тимур Старостин и Игорь Пестриков. Контрольный пакет был передан в собственность Росимущества, 26 января его передали госкорпорации «Росатом» в качестве имущественного взноса РФ. Сейчас прокурор Пермского края в интересах Росимущества добивается в суде изъятия акций СМЗ у более чем 2 тыс. миноритарных акционеров завода.