Нижегородская область выделила 500 млн рублей аграриям на обновление техники

В 2023 году Нижегородская область направит 500 млн руб. на выплату аграриям субсидий для обновления машинно-тракторного парка, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Всего сельскохозяйственные предприятия намерены закупить 600 единиц техники на 5 млрд руб. Ранее сообщалось, что 200 тракторов нижегородским аграриям может поставить Минский тракторный завод.

Общий автопарк сельхозпредприятий Нижегородской области включает 6,1 тыс. тракторов, 2 тыс. комбайнов и 8,6 тыс. единиц другой техники.

Анастасия Еремина