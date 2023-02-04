В Балаковском районе в столкновении «Лады Ларгус» и грузовика погибли четыре человека

В ДТП на трассе в Саратовской области погибли четыре человека, еще двое получили травмы.

По данным ГИБДД, в 9.30 на дороге «Самара-Пугачев» у села Быков Отрог Балаковского района столкнулись автомобили «Лада Ларгус» и «Скания». Погибли четверо человек из легковой машины, еще двое получили травмы. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

В пресс-службе губернатора Романа Бусаргина уточняют, что пострадавшие в аварии ехали на медицинские процедуры в Саратов. Им оказывается необходимая помощь, также власти готовы организовать их транспортировку в Саратов.

На месте работают сотрудники ГИБДД и областной службы спасения.

Марина Ковалева