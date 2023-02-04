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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: торговая комиссия США подаст иск к Amazon

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США собирает материалы для подачи иска к одному из крупнейших мировых маркетплейсов, Amazon, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. Несмотря на то что сроки подачи иска пока не определены, собеседники агентства утверждают, что обвинения могут выдвинуть уже весной.

ФТК, в задачи которой входит защита прав потребителей и надзор за соблюдением антимонопольного законодательства, расследовала деятельность Amazon в течение нескольких лет, отмечает Bloomberg. Расследование началось еще в 2019 году во времена президентства Дональда Трампа.

Проверку деятельности компании также осуществляет Антимонопольная служба США. Агентство расследует приобретение материнской компании One Medical 1Life Healthcare Inc. за $3,5 млрд, а также сделку по покупке производителя пылесосов Roomba iRobot Corp. за $1,65 млрд. По информации Bloomberg, именно эти сделки будут включены в иск ФТК.

Amazon неоднократно обвинялась в США и Европе в злоупотреблении доминирующим положением и нарушении прав независимых торговцев. В июле 2020 года на слушаниях в Конгрессе Amazon раскритиковали за притеснение независимых продавцов. Утверждалось, что компания просматривает их документацию перед запуском продукта, а потом выводит в продажу похожие продукты.

Основатель Amazon Джефф Безос утверждал, что это не входит в политику его компании, но он «не может гарантировать, что эта она никогда не нарушалась». В апреле 2021 года торговые ассоциации США создали национальную коалицию, которая будет добиваться принятия более строгих антимонопольных законов в области розничной торговли, в том числе направленных против влияния Amazon.

Милена Костерева

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