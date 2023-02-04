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Бывший краевой фонд сократил исковые требования к подрядчику

Благотворительный фонд «Содействие — XXI век» заявил суду об уменьшении исковых требований к ассоциации «Центр развития гуманитарного и экономического сотрудничества» (ЦРГЭС) с 3,8 млн до 2,9 млн руб. Два года назад краевой благотворительный фонд уже взыскал с ассоциации 3,6 млн руб., инвестированных в организацию фестиваля «Пермский период», а минувшим летом обратился в суд с новым исковым заявлением. Как указано в решении Арбитражного суда Пермского края от 26 января, на заседании ответчик ходатайствовал об отложении разбирательства, чтобы урегулировать спор мирным путем. Суд приостановил производство по делу, следующее заседание назначено на 5 апреля.

Фонд «Содействие — XXI век» был создан в 2010 году. На счетах структуры аккумулируются добровольные поступления от крупнейших предприятий-налогоплательщиков региона. Из средств фонда по решению региональных властей финансировались различные социокультурные и инфраструктурные проекты.

По сведениям «СПАРК-Интерфакс», учредителями ассоциации «ЦРГЭС» заявлены совладелец и гендиректор ООО «ВО “Пермская ярмарка”» Сергей Климов, бывший краевой зампред Антон Клепиков, а также предприниматель, руководитель Агентства стратегических коммуникаций «Практика» Даниил Дмитриев.

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